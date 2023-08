L involucro della lettera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L involucro della lettera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : BUSTA

Significato/Curiosita : L involucro della lettera

Solo cinque lettere. una appartenente alla collezione privata della regina elisabetta ii del regno unito è in realtà un involucro per lettera datato 21... Fattore che caratterizza una busta è la possibilità di avere una chiusura autoadesiva con protezione strip o meno. talvolta la busta dispone di un sistema di... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : L involucro della lettera : involucro; della; lettera; Croccante involucro di pangrattato; involucro protettivo in vari materiali; involucro per prodotti; L involucro con dentro i piselli; L involucro esterno del seme; La città della Silicon Valley in cui hanno sede HP e Tesla; Vi avvenne lo storico giuramento della Lega Lombarda; Il capoluogo sulla costa ovest della Sardegna; Una Parodi della TV; Iniziali della Close; La lettera con due gambe; La Fallaci che ha scritto lettera a un bambino mai nato; Una grande opera lettera ria; Decima lettera ebraica; Cirano De personaggio storico e lettera rio;

