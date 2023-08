Grosse reti a strascico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grosse reti a strascico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SCIABICHE

Significato/Curiosita : Grosse reti a strascico

Fondo del mare. la rete può essere trainata da una o due barche. le reti a strascico hanno generalmente forma conica; la parte terminale, apribile per estrarre... Più piccole delle altre sciabiche e dimensioni limitate per facilitarne il tiro. la legge non consente, in italia, sciabiche per novellame di lunghezza... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

