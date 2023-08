Gli oggetti che servono da modelli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli oggetti che servono da modelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ESEMPLARI

Significato/Curiosita : Gli oggetti che servono da modelli

Nuvole di punti non sono adatte ad essere utilizzate direttamente, ma servono da punto di partenza per la creazione di superfici come le mesh poligonali... Gitana del 1940. novelle esemplari, traduzione di e illustrazioni di alfredo giannini, bari, laterza, 1912. novelle esemplari, introduzione e note a cura... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Gli oggetti che servono da modelli : oggetti; servono; modelli; Esemplari soggetti ; oggetti di vestiario; Difetto visivo che tende a rimpicciolire gli oggetti rispetto alle loro reali dimensioni; Quella IVA identifica soggetti fiscali; Sottrae dalle necropoli oggetti di interesse archeologico; servono per scrivere; Non servono sono superflui; servono per le medicazioni; Quelle da elettricista servono a cingere; I pianali su cui i baristi servono i clienti; Un modelli no in scala; Il modelli no d una costruzione; Molti modelli Piaggio; Un legno da aeromodelli sti; Esemplari modelli ;

Cerca altre Definizioni