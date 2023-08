Li fissano i tour operator - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Li fissano i tour operator. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ITINERARI

Significato/Curiosita : Li fissano i tour operator

Scioccante per gli statunitensi sentirselo dire. gli stati uniti d'america fissano l'ordine del giorno per il mondo e il resto del mondo deve rispondere a... Il cammino di santiago di compostela è una rete di itinerari che, a partire dal medioevo, i pellegrini hanno percorso attraverso l'europa per giungere... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

