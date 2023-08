Facile a sbriciolarsi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Facile a sbriciolarsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 8 lettere : FRIABILE

Significato/Curiosita : Facile a sbriciolarsi

Film" e che "quando la storia inizia a sbriciolarsi attorno a bale, worthington è lì per raccogliere i pezzi". a. o. scott di the new york times disse... Moderno: fta, feta) è un formaggio tradizionale greco, a pasta semidura ma friabile, bianchissimo e piuttosto salato (rimane a maturare in salamoia per un...