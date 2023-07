Atti con cui si consegnano dei beni alla divinità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Atti con cui si consegnano dei beni alla divinità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : OFFERTORI

Significato/Curiosita : Atti con cui si consegnano dei beni alla divinita

Sacrifici agli dèi e rispettare i riti significava stabilire un patto con le divinità, in cambio della loro protezione. era facile integrare gli dèi, i riti... offertorio (dal latino offertorium) è un momento della celebrazione eucaristica della chiesa cattolica e dei servizi della chiesa anglicana. esso consiste... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 luglio 2023

