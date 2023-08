Chi Minh uomo politico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi Minh uomo politico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : HO

Significato/Curiosita : Chi minh uomo politico

Disambiguazione – se stai cercando la città del vietnam, vedi ho chi minh (città). h chí minh, pseudonimo di nguyn sinh cung (kim liên, 19 maggio 1890 –... Titolo. ho – simbolo chimico dell'olmio ho – codice vettore iata di antinea airlines ho – codice iso 639-2 alpha-2 della lingua hiri motu ho – codice... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Chi Minh uomo politico : minh; uomo; politico; Un altro nome di Ho Chi minh City; Oggi è detta Ho Chi minh ; Precede Cong e minh ; La città del Vietnam oggi chiamata Ho Chi minh ; Oggi è Ho Chi minh ; Liam in Un uomo tranquillo; Il rumore di un uomo che entra in un cafè; uomo che scende in battaglia; Un importante imprenditore e uomo d affari; Località francese nota per un uomo del Pleistocene; Movimento politico argentino del dopoguerra; L Henry Ward noto politico antischiavista USA; Così è detto il disimpegno politico degli anni 80; Il Nazarbaev potente politico kazako; La pizza con l uovo dedicata a un politico tedesco;

