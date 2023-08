Causa crolli e vittime - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Causa crolli e vittime. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SISMA

Significato/Curiosita : Causa crolli e vittime

Fluviale e industriale di sampierdarena, lunga 250 metri, collassò all'improvviso insieme al pilone di sostegno numero 9, provocando 43 vittime a bordo... Terremoto (disambigua). disambiguazione – "sisma" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi sisma (disambigua). in geofisica, il terremoto (dal... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Causa crolli e vittime : causa; crolli; vittime; Il risentimento causa to da quel che è intollerabile; causa ammaccature; Può causa re una procedura dell Europa; Una febbre tropicale causa ta da una zanzara spa; Sacrificarsi per una causa ; Disastri, crolli ; I catari occitani vittime della prima crociata; Le vittime della notte di San Bartolomeo del 1572; I Santi vittime della fede; Mancano all appello ma non sono tra le vittime ; Le vittime delle corride;

Cerca altre Definizioni