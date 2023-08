Attrezzo per estirpare le erbe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Attrezzo per estirpare le erbe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ERPICE

Significato/Curiosita : Attrezzo per estirpare le erbe

Migliorarla secondo le convenzioni di wikipedia. la zappa è un attrezzo agricolo manuale per lavorare la terra (rompere il terreno, estirpare erbe inutili o nocive)... Maggior pressione sul terreno da lavorare. erpice a denti rigidi: è la forma classica e più antica di erpice. è formata da una intelaiatura alla quale... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

