L ambulatorio della caserma - Cruciverba

Soluzione 10 lettere : INFERMERIA

Civili ed una sua palazzina è stata convertita in pianta stabile in ambulatorio civile ed è rimasto sede del dipartimento militare di medicina legale... Oppure il corpo militare della croce rossa italiana. ^ infermeria, su dizionari.corriere.it ^ infermeria, su treccani.it ^ ambulatori cri: l'infermiere volontario... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : L ambulatorio della caserma : ambulatorio; della; caserma; Si effettua allo sportello o in ambulatorio ; L ambulatorio medico nell antica Grecia; ambulatorio di pronto soccorso; Visita e cura le persone in ambulatorio o ospedale; Piccole escrescenze della pelle; Accessorio della mensa; Città costiera della Libia; Il gioco che ci ricorda certe costruzioni della finanza; La Victoria della televisione; Cerimonia del mattino in caserma ; Affolla il cortile della caserma ; Conclude la giornata in caserma ; Il pasto consumato in caserma ; In caserma e in collegio;

