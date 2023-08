In Alto Adige e nelle Marche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In Alto Adige e nelle Marche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : AE

Significato/Curiosita : In alto adige e nelle marche

Il trentino-alto adige o tirolo meridionale (afi: /tren'tino 'alto 'adie/; trentino-südtirol in tedesco, trentin-südtirol in ladino) è una regione italiana... "cat". le varianti diacritiche includono , , , , æ`, æ`, æ^, æ^, æ~, æ~. nel latino classico la combinazione ae denota il dittongo ae. sia la pratica... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

