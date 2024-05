Servizio segreto usa sigla

Siciliano

Curiosità su: La CIA (AFI: /'ia/; in inglese /si'e/), sigla di Central Intelligence Agency ("Agenzia d'intelligence centrale"), conosciuta informalmente come the Agency, è un'agenzia di intelligence civile del governo federale degli Stati Uniti d'America, facente parte della United States Intelligence Community. Rivolge le sue attività principalmente all'estero e riporta direttamente al Director of National Intelligence che siede nel gabinetto del presidente. Quando venne creata, aveva la funzione di creare una struttura di studio e analisi delle informazioni riguardanti la politica estera, successivamente il ruolo e le funzioni si sono evolute e variegate; prima che nel 2004, durante la presidenza di George W. Bush e a seguito degli attentati dell'11 settembre 2001 e dell'avvio della «guerra al terrorismo», venisse approvato l'Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act il direttore della CIA, oltre che guidare tale agenzia, aveva il ruolo di responsabile di tutti gli apparati d'intelligence degli Stati Uniti.

