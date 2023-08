Poca fra tante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Poca fra tante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ALCUNA

Significato/Curiosita : Poca fra tante

Una eco dall'effetto spaventoso. si tratta di tre figure poste a poca distanza fra loro: una gigantesca anfora decorata con una testa di gorgone, un... alcuni cerchi, noto in inglese come several circles (in italiano: diversi cerchi) e noto in tedesco come einige kreise (in italiano: alcuni cerchi) è... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

