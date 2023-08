Organo giurisdizionale che giudica su materie attinenti alla pubblica finanza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Organo giurisdizionale che giudica su materie attinenti alla pubblica finanza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : CORTE DEI CONTI

Significato/Curiosita : Organo giurisdizionale che giudica su materie attinenti alla pubblica finanza

Attribuito al giudice ordinario, in funzione del giudice del lavoro, le controversie relative a questioni attinenti al periodo di rapporto di lavoro successivo... Cercando altri significati, vedi corte dei conti (disambigua). la corte dei conti (o, in alcuni paesi, tribunale dei conti) è un organo dello stato, presente... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Organo giurisdizionale che giudica su materie attinenti alla pubblica finanza : organo; giurisdizionale; giudica; materie; attinenti; alla; pubblica; finanza; L organo dell udito; L ultimo organo dell apparato digerente; Piccola protuberanza naturale di un organo ; È l organo che guida una società per azioni sigla; Una riunione ufficiale di un organo collegiale; giudica ti accettabili; giudica no opere letterarie; Sono dell antica capitale del giudica to di Torres; Disinvolto spregiudica to; Giusta nel giudica re; Le materie che più interessano i fabbricanti; Un negozio che acquista materie preziose; Base di materie coloranti; Si ottiene usando materie fibrose diverse; Studiosi di materie religiose; attinenti al calore; attinenti ; Il duca di Paliano che partecipò alla battaglia di Lepanto; Fu ucciso a Dalla s; Si svolgevano alla presenza dei padrini; Bella che balla va; Si ottiene dalla distillazione del petrolio; pubblica zione annuale; La pubblica zione di un software ing; Il filosofo allievo di Socrate de La Repubblica ; Il contrario di pubblica ; Forza di pubblica sicurezza che combatte i crimini; Testata britannica di politica e finanza : The; Le Guardie di finanza ; I grandi della finanza ; In finanza aggiunte di denaro per pareggiare; Il DEF è quello di economia e finanza ;

Cerca altre Definizioni