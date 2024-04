La Soluzione ♚ Attinenti connesse La definizione e la soluzione di 8 lettere: Attinenti connesse. RELATIVE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Attinenti connesse: La proposizione relativa è una particolare costruzione della proposizione subordinata. È in generale introdotta da pronomi relativi (il quale, la quale, i quali, le quali, cui, che, chi) o da avverbi (dove). Hanno la funzione di predicare una certa qualità intorno ad un elemento (detto "antecedente") della proposizione reggente. Inglese Aggettivo Significato e Curiosità su: La proposizione relativa è una particolare costruzione della proposizione subordinata. È in generale introdotta da pronomi relativi (il quale, la quale, i quali, le quali, cui, che, chi) o da avverbi (dove). Hanno la funzione di predicare una certa qualità intorno ad un elemento (detto "antecedente") della proposizione reggente. relative (comparativo more relative , superlativo most relative ) relativo Sostantivo relative (pl.: relatives) parente Sillabazione rel | a | tive Etimologia / Derivazione Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. The Free Dictionary, edizione online

RELATIVE

La soluzione verificata di 8 lettere per risolvere 'Attinenti connesse' è RELATIVE.