Non piace alla formica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non piace alla formica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : OZIO

Colonia di formiche è costretta a versare un ingente tributo di cibo alle cavallette, prima dell'arrivo dell'inverno. flik è una formica a cui piace inventare... Il termine ozio (derivato dal latino otium) genericamente si riferisce a ciò che caratterizza un lasso di tempo, più o meno lungo, durante il quale, occasionalmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

