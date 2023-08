Un nome alternativo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un nome alternativo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ALIAS

Significato/Curiosita : Un nome alternativo

Significa "illusione": è un nome alternativo della dea durga e venne portato anche dalla madre del gautama buddha, la regina maya nome inglese, variante di... Windows) alias – gruppo musicale alias – album dell'omonimo gruppo musicale alias – termine che indica un nome assunto o uno pseudonimo alias – settimanale... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Un nome alternativo : nome; alternativo; Il nome di Distel; Diede nome a un difetto della vista; Per un po fu un nome unico per Massa e Carrara; nome di Cechov; Ha scritto Il nome della rosa; Il gruppo rock alternativo di Where is my mind; Nome alternativo dell osso noto come perone; Il GPS europeo alternativo al Navstar americano; Un medico... alternativo ; Un medico alternativo ;

Cerca altre Definizioni