In mezzo alla buca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In mezzo alla buca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : UC

Significato/Curiosita : In mezzo alla buca

Un apposito percorso, da una piazzola di partenza (il tee), fino alla buca sistemata in una zona d'arrivo (il green), mediante una successione di colpi... Università neozelandese university of cincinnati – università statunitense use case – caso d'uso (informatica) uc browser – web browser sviluppato da ucweb... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : In mezzo alla buca : mezzo; alla; buca; Un intermezzo nel teatro di rivista; Con ogni mezzo possibile con le e con i denti; Quello postale è un mezzo di pagamento; Prendere un mezzo o andare in alto; Togliere di mezzo levare; È limitrofo alla Thailandia; Il gruppo ormai sciolto dei fratelli Galla gher; Organo giurisdizionale che giudica su materie attinenti alla pubblica finanza; Il duca di Paliano che partecipò alla battaglia di Lepanto; Fu ucciso a Dalla s; buca re qualcosa mediante l uso di uno strumento; Il suo sapone è tipico per il buca to; Sono come i buca tini ma più grosse; In montagna buca neve o ghiaccio; buca te da parte a parte;

