La Melissa della televisione - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : SATTA

Significato/Curiosita : La melissa della televisione

Originale il 30 dicembre 2018). ^ melissa satta su celeb-true serena gentile, melissa satta e boateng: "siamo pazzi e felici", in la gazzetta dello sport, 30 settembre... Melissa satta (boston, 7 febbraio 1986) è una showgirl, modella e conduttrice televisiva italiana. nata a boston da genitori italiani del sassarese in... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

