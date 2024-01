La definizione e la soluzione di: L Ambra della televisione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Ambra Angiolini (Roma, 22 aprile 1977) è un'attrice, conduttrice televisiva, conduttrice radiofonica e cantante italiana.

Dopo aver esordito in televisione ancora adolescente in Bulli e pupe, programma estivo di prima serata di Canale 5, acquista un'enorme notorietà nella stagione 1992/1993 con la conduzione del programma Non è la Rai, che diventa un vero e proprio fenomeno di costume; nell'ambito della trasmissione ha intrapreso anche una carriera da cantante, pubblicando in seguito quattro dischi per la RTI Music e partecipando al musical Emozioni nel 2001.

Successivamente ha continuato a condurre programmi televisivi (come Generazione X, Super e il Dopofestival del Festival di Sanremo 1996) e ha sperimentato diversi altri ruoli nel mondo dello spettacolo, in qualità di conduttrice radiofonica, attrice teatrale, cinematografica e televisiva, riscuotendo spesso un buon successo e vincendo diversi premi.

La sua prima vera esperienza di attrice cinematografica, nel film Saturno contro di Ferzan Özpetek, le fa guadagnare consensi di pubblico e critica, facendole vincere i maggiori premi cinematografici italiani del 2007: il David di Donatello e il Nastro d'argento come migliore attrice non protagonista e il Globo d'oro e il Ciak d'oro come rivelazione dell'anno.

Italiano

Sostantivo

angelo ( approfondimento) m sing (pl.: angeli)

(religione) , (cristianesimo) creatura celestiale, puramente spirituale e talvolta con sembiante umano o simile, anche rappresentato artisticamente da un giovane di bell'aspetto con le ali, che agisce come il messaggero fra Dio e gli uomini alcuni angeli lodano Dio attraverso il loro timore divino (senso figurato) persona molto gentile, di gran bontà e virtù o bimbo morto in tenera età Ma lei è un angelo ! (araldica) spirito celeste in forma di garzoncello, sempre sbarbato, vestito, colle ale lunghe ed aperte, le mani giunte ed il corpo in maestà

Sillabazione

àn | ge | lo

Pronuncia

IPA: /'adelo/

Etimologia / Derivazione

dal latino angelus, a sua volta dal greco e, ossia "messaggero"

Citazione

Sinonimi

creatura celeste, spirito celeste, messaggero divino, intelligenza celeste

( per estensione ) persona buona, persona perfetta

persona buona, persona perfetta (di bambino, di persona) buono, santo

Contrari

diavolo, demonio, demone, satana

(per estensione) (di persona) mascalzone, canaglia

Parole derivate

angelologia, arcangelo, angelico

Termini correlati

cherubino, serafino

Alterati