Gli acquisti dall estero sulla bilancia commerciale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli acquisti dall estero sulla bilancia commerciale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : IMPORT

Significato/Curiosita : Gli acquisti dall estero sulla bilancia commerciale

Proveniente dall'estero, che serve a sostenere il cambio, in presenza di un saldo negativo della bilancia commerciale, ossia a finanziare il deficit estero degli... Importazioni assume importanza nell'ambito della politica economica. un paese che importa materie prime o generi alimentari deve adottare politiche economiche differenti... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

