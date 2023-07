Gli acquisti dall estero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli acquisti dall estero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : IMPORT

Significato/Curiosita : Gli acquisti dall estero

Strumento, denominato appunto "carta acquisti". ministero dell'economia e delle finanze: carta acquisti. ^ carta acquisti. bancait.com ^ decreto legge n.112... Importazioni assume importanza nell'ambito della politica economica. un paese che importa materie prime o generi alimentari deve adottare politiche economiche differenti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Gli acquisti dall estero : acquisti; dall; estero; I fondi per gli acquisti ; Consente acquisti illeciti; Serve per fare acquisti ; L andare a far acquisti ; Una carta che si dona per futuri acquisti ing; Furono governati dall o Scià; Un erba apprezzata dall e api; Capital = il margine ottenuto dall investimento; Uno dall e idee straordinarie; Soffiava dall Olimpo; Importata dall estero ; Sostanza anticolestero lo di cui è ricca la soia; Venduto all estero ; Vende all estero ; È raro trovarlo nei bagni all estero ;

