Un frutto estivo liscio - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : PESCANOCE

Significato/Curiosita : Un frutto estivo liscio

(l.) batsch) è un albero da frutto della famiglia rosacee che produce un frutto commestibile chiamato pesca (['pska]). il pesco è un albero originario... Meno (ad esempio iris rosso, pesca di bivona detta anche “montagnola”. "pescanoce" o "nocepesca", oppure “nettarina”: sia a polpa gialla, sia a polpa bianca... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Un frutto estivo liscio : frutto; estivo; liscio; Stridore frutto dell attrito tra parti metalliche; Il gambo che collega il frutto alla pianta; Il frutto del gelso; La polpa del frutto per il botanico; Il frutto del baobab; Un giorno sempre festivo ; Addobbo festivo cittadino; Frutto estivo dalla buccia liscia e profumata; Suggestivo borgo in provincia di Siena; Flagello estivo ; liscio come una fibra tessile finissima; Tessuto liscio e lucido per fodere; Strumento da liscio ; Può essere liscio come l olio; Locali per amanti del liscio ;

