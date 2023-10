Un ballo liscio - Cruciverba

Disambiguazione – "" rimanda qui. se stai cercando il genere di musica romagnola, vedi(genere musicale). questa voce o sezione sull'argomento...

Il tango è un genere musicale e un ballo. È per lo più in tempo binario, originario della regione del Río de la Plata. Nato in Argentina ed Uruguay come espressione popolare e artistica, comprende musica, danza, testo e canzone. Nessuno sa chi abbia dato il nome di tango a questo ballo, né si sa esattamente perché si chiami in questo modo.