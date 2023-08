Fatti diminuire di livello - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fatti diminuire di livello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : RIBASSATI

Significato/Curiosita : Fatti diminuire di livello

Cernobyl' del 26 aprile 1986 ad essere stato classificato di livello 7 della scala ines, cioè il livello di gravità massima degli incidenti nucleari. la causa... Del letto del fiume in caso di piena. non mancano però esempi di archi ribassati inseriti nella muratura di edifici soprattutto medievali, con estradosso... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

