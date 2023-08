Devota religiosa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Devota religiosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : PIA

Significato/Curiosita : Devota religiosa

Per devotio si intende una pratica religiosa dell'antica roma secondo una persona si immolava agli dei mani per ottenere, in cambio della propria vita... piá, all'anagrafe joão batista inácio (ibitinga, 22 marzo 1982), è un procuratore sportivo ed ex calciatore brasiliano con passaporto italiano, di ruolo...