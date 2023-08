Demolire - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Demolire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : SMANTELLARE

Significato/Curiosita : Demolire

Europeo per le grandi opere. dopo il lavoro di ammodernamento che ha visto demolire i viadotti d'accesso curvilinei in luogo di nuove sopraelevazioni completamente... Racconta la storia del magistrato pierre michel e della sua crociata per smantellare la più nota operazione di contrabbando di droga nella storia. ah! se...