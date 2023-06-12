Demolire un auto ma tenere i pezzi funzionanti

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Demolire un auto ma tenere i pezzi funzionanti' è 'Rottamare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ROTTAMARE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Demolire un auto ma tenere i pezzi funzionanti" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Demolire un auto ma tenere i pezzi funzionanti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Rottamare? Smontare un veicolo in modo da conservare le parti ancora utili e riutilizzabili rappresenta un processo di smantellamento che permette di recuperare materiali e componenti. Questa operazione aiuta a ridurre sprechi e a favorire il riciclo, contribuendo a un uso più sostenibile delle risorse. È un modo per dare nuova vita ai pezzi di un'auto che altrimenti verrebbero eliminati.

In presenza della definizione "Demolire un auto ma tenere i pezzi funzionanti", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Demolire un auto ma tenere i pezzi funzionanti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Rottamare:

R Roma O Otranto T Torino T Torino A Ancona M Milano A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Demolire un auto ma tenere i pezzi funzionanti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Si fa con le auto dismesse, sfruttando incentiviDemolire un automobileVerbo da demolitore d autoLe auto vecchie e a pezziUn auto che casca a pezziLo sono le auto vecchie e ormai a pezziLe auto dei pezzi grossiAuto che cadono a pezzi