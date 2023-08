La cattura del colpevole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La cattura del colpevole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ARRESTO

Significato/Curiosita : La cattura del colpevole

Avvenuto l'11 aprile 2006 in una masseria di corleone. al momento della sua cattura, dopo una latitanza di 43 anni iniziata il 10 settembre 1963, risultava... Altrimenti si potrebbe trattare di arresto illegale. lo stesso argomento in dettaglio: arresto in flagranza di reato. l'arresto in flagranza di reato è una misura... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

