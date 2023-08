Bagna Piacenza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bagna Piacenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TREBBIA

Significato/Curiosita : Bagna piacenza

Citazioni da fonti attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. bagnaia è una frazione di viterbo, situata sul tratto della via francigena che... Combattute sul fiume trebbia, vedi battaglia della trebbia (disambigua). la trebbia (trebia in latino, tröbia in ligure, trebbia in dialetto piacentino)...