Scorre vicino a Piacenza

: La Trebbia (Trebia in latino, Tröbia in ligure, Trebbia in dialetto piacentino) è un fiume dell'Italia settentrionale lungo circa 120 km, affluente di destra del Po, che attraversa la città metropolitana di Genova e le province di Piacenza e Pavia, quest'ultima per un breve tratto in cui il corso d'acqua segna il confine tra il comune di Brallo di Pregola e il comune di Cerignale. .

Italiano: Sostantivo: trebbia f sing (pl.: trebbie) . (agricoltura) operazione meccanica o manuale di separazione dei chicchi di cereali maturi dalla paglia e dalle parti non edibili delle spighe; operazione effettuata per il frumento, l'orzo, la segale, l'avena, per il granoturco (mais); il termine più appropriato è sgranatura. Voce verbale: trebbia . terza persona singolare dell'indicativo presente di trebbiare.