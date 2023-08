Un aspetto della Luna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un aspetto della Luna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : FASE

Significato/Curiosita : Un aspetto della luna

– se stai cercando altri significati, vedi luna (disambigua). la luna è l'unico satellite naturale della terra. il suo nome proprio viene talvolta utilizzato... Osservabilmente variabile fase, in chimica la parte visibile e distinta di una miscela eterogenea fase o conduttore di fase, in elettrotecnica conduttore... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Un aspetto della Luna : aspetto; della; luna; Lo è un aspetto da fantasma; Che ha un aspetto latteo; Avere un bell aspetto stare in salute: essere; Proprio della forma e dell aspetto del corpo; Donna dall aspetto mascolino; Porto della Nigeria; Parte della spada; I resti della demolizione; Sotterraneo della banca; I confini della Tunisia; Fase della luna che precede quella piena; Estraeva la luna nera in un programma di Rai 1; Proprietario di strutture da luna park; Straluna to eccentrico; Il luna tico ce l ha di umore;

Cerca altre Definizioni