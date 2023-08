Antico proverbio latino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Antico proverbio latino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : IN VINO VERITAS

Significato/Curiosita : Antico proverbio latino

Latino) (en) lacuscurtius a questo indirizzo presenta testi di molte opere in latino, con traduzioni in inglese portale antica roma portale lingua latina... in vino veritas (in greco antico: ea, en oíno alétheia) è un proverbio latino che letteralmente significa: «nel vino è la verità». ciò significa... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Antico proverbio latino : antico; proverbio; latino; Un componimento come il Cantico di frate Sole; L antico porto di Roma; Sostanza antico agulante; antico millecento; antico notaio; Chi la fa l dice il proverbio ; proverbio romantico al cuor non si; Un noto proverbio : male non fare paura; Un noto proverbio : chi dorme pesci; proverbio su omertà e corruzione: lava l altra; Ciocolatino con la ciliegina; Bronzo in latino ; Saluto latino ; Le lingue derivate dal latino parlate dal popolo; Papam Annuncio latino della fumata bianca;

Cerca altre Definizioni