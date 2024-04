La Soluzione ♚ Antartico meridionale La definizione e la soluzione di 8 lettere: Antartico meridionale. AUSTRALE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su antartico meridionale: L'Australia (pronuncia italiana /au'stralja/ ; in inglese: Australia, pronuncia britannica ['strel] , pronuncia locale [ 'stælj ]), ufficialmente Commonwealth dell'Australia, è il sesto Paese del mondo per estensione ( 7 688 287 km² , in gran parte desertici) e il più grande dell'Oceania. Ha una popolazione di oltre 25 milioni di abitanti, quasi interamente residenti sulle coste. Altre Definizioni con australe; antartico; meridionale; La più grande città della Cina meridionale; L estremità meridionale della Sardegna; Ruminante dell America Meridionale; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Antartico meridionale

AUSTRALE

