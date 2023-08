Il vento caldo delle Alpi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il vento caldo delle Alpi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : FÖHN

Significato/Curiosita : Il vento caldo delle alpi

Configurazioni bariche, su entrambi i versanti delle alpi, degli appennini e dei pirenei. il favonio è un vento di caduta caldo e secco che si presenta quando una...

