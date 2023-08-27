Successo anni 80 degli Wham: Last

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Successo anni 80 degli Wham: Last' è 'Christmas'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CHRISTMAS

Perché la soluzione è Christmas? Il successo degli Wham negli anni Ottanta si lega strettamente alla loro canzone

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Successo anni 80 degli Wham: Last". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Successo anni 80 degli Wham: Last nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Christmas

La definizione "Successo anni 80 degli Wham: Last" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Successo anni 80 degli Wham: Last" conferma che la soluzione 'Christmas' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Christmas

C Como H Hotel R Roma I Imola S Savona T Torino M Milano A Ancona S Savona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Successo anni 80 degli Wham: Last" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Christmas' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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