L alieno di una sit-com TV degli Anni 80 - Cruciverba

ALF è stato un famoso personaggio alieno di una sitcom televisiva degli anni '80 chiamata appunto "ALF". Questa serie raccontava le avventure di ALF, un alieno peloso proveniente dal pianeta Melmac che si schianta sulla Terra e viene adottato da una famiglia umana, i Tanner. ALF è un personaggio comico e affascinante, noto per il suo senso dell'umorismo, la sua curiosità e la sua passione per il consumo di gatti, nonché per il suo linguaggio particolare e la sua natura dispettosa. La serie TV ha riscosso un grande successo grazie al suo mix di commedia, fantascienza e interazioni peculiari tra ALF e la famiglia Tanner. Il personaggio di ALF è diventato un'icona culturale e ha lasciato un'impronta duratura nella memoria degli spettatori degli anni '80.

