Sontuoso pranzo celebrativo - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : BANCHETTO

Significato/Curiosita : Sontuoso pranzo celebrativo

Natalizio, preparate durante la vigilia per essere poi, servite durante il pranzo di natale. le origini delle impanate sono riconducibili alle empanadas spagnole... Grecia, a significato comunitario del banchetto si associavano quelli dell'ospitalità (ea) e del dono. ma il banchetto, com'è da intendersi in questa sede... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

