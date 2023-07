Tiepolo dipinse quello di Antonio e Cleopatra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tiepolo dipinse quello di Antonio e Cleopatra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BANCHETTO

Significato/Curiosita : Tiepolo dipinse quello di antonio e cleopatra

Repubblica di venezia. è il maggior pittore del settecento veneziano. tra i suoi figli vi furono i pittori giandomenico e lorenzo tiepolo. giambattista... Grecia, a significato comunitario del banchetto si associavano quelli dell'ospitalità (ea) e del dono. ma il banchetto, com'è da intendersi in questa sede... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 luglio 2023

