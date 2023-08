In sede - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In sede. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : ED

Significato/Curiosita : In sede

Vaticano; durante la sede vacante viene sostituito dalla basilica. la santa sede (o sede apostolica) è la sede episcopale di roma e, in virtù del primato... Contengono il titolo. ed - un campione per amico (ed) – film statunitense del 1996 ed – codice vettore iata di air explorers ed – codice iso 3166-2:md... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : In sede : sede; Monte greco sacro ad Apollo e sede delle Muse; Cittadina californiana sede di Apple; Nel suo palazzo ha sede normalmente il Tribunale; Lo storico Palazzo sede della Camera dei deputati; Possede re;

Cerca altre Definizioni