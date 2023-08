Saluto latino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Saluto latino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : AVE

Significato/Curiosita : Saluto latino

Volte chiamato saluto rosso. durante la guerra civile spagnola (1936-1939) ed il periodo del fronte popolare francese era noto come saluto antifascista... ave maria ninchi (ancona, 14 dicembre 1915 – trieste, 11 novembre 1997) è stata un'attrice e conduttrice televisiva italiana. figlia di umberto ninchi... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

