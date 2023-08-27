Sacrificarsi per una causa

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Sacrificarsi per una causa' è 'Immolarsi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IMMOLARSI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sacrificarsi per una causa" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sacrificarsi per una causa". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Immolarsi? Immolarsi significa mettere da parte i propri interessi e desideri per una causa superiore, spesso con un senso di dedizione e abnegazione. Questa azione implica un impegno personale che può comportare rinunce significative, anche fino al sacrificio della propria vita, per sostenere valori, ideali o obiettivi di grande importanza. Chi si immola dimostra un forte senso di responsabilità e di sacrificio altruistico, dimostrando di essere disposto a tutto pur di sostenere una causa che ritiene giusta.

La soluzione associata alla definizione "Sacrificarsi per una causa" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sacrificarsi per una causa" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Immolarsi:

I Imola M Milano M Milano O Otranto L Livorno A Ancona R Roma S Savona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sacrificarsi per una causa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

