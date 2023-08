Ripari per orsi e volpi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ripari per orsi e volpi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TANE

Significato/Curiosita : Ripari per orsi e volpi

Scheletri di persone e di oltre 300 orsi delle caverne, resti di volpi, lupi e renne. durante le guerre napoleoniche il luogo è stato utilizzato dai tirolesi... Sull'uso delle fonti. segui i suggerimenti dei progetti di riferimento 1, 2. tané mcclure (los angeles, 8 giugno 1958) è un'attrice e cantante statunitense... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

