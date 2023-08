Il Principato nei Pirenei tra Francia e Spagna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Principato nei Pirenei tra Francia e Spagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ANDORRA

Significato/Curiosita : Il principato nei pirenei tra francia e spagna

Microstato situato nei pirenei orientali, tra la francia e la spagna. è il sesto stato più piccolo d'europa con una superficie di 468 km² e una popolazione... Vedi andorra (disambigua). coordinate: 42°33'30n 1°33'19e / 42.558333°n 1.555278°e42.558333; 1.555278 andorra, ufficialmente principato di andorra (in... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

