Il piccolo principato tra Francia e Spagna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il piccolo principato tra Francia e Spagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ANDORRA

Significato/Curiosità : Il piccolo principato tra Francia e Spagna

Andorra è un affascinante piccolo principato situato tra Francia e Spagna, nelle montagne dei Pirenei. Questa piccola nazione è famosa per la sua bellezza naturale, i paesaggi mozzafiato e le attività all'aria aperta. Nonostante le dimensioni ridotte, Andorra è un importante centro turistico, grazie alle sue stazioni sciistiche invernali e alle opportunità di escursioni estive. La sua posizione strategica ha influenzato la sua storia e cultura, essendo stata governata congiuntamente dai capi di Stato di Francia e Spagna per secoli. Oggi, Andorra è una democrazia parlamentare con una fiorente economia basata sul turismo, il commercio e il settore bancario.

Altre risposte alla domanda : Il piccolo principato tra Francia e Spagna : piccolo; principato; francia; spagna; piccolo tempio; Il monte appenninico che culmina nel Corno Grande e nel Corno piccolo ; Il piccolo Stato africano la cui capitale è Lilongwe; piccolo popolo della foresta amazzonica; Un piccolo involto fumabile al tabacco; Capitale del principato del Liechtenstein; principato tra Francia e Spagna; Oviedo è il capoluogo del loro principato ; Famiglia regnante nel principato di Monaco; principato indipendente sui Pirenei; Vale te in francia ; Grande città del sud della francia ; La donna che personifica la francia ; Questi in francia ; Dove in francia ; In spagna e in America; I mori che invasero la spagna ; La piazzaforte inglese nel sud della spagna ; Una Sierra della spagna ; Andiamo in spagna ;

Cerca altre Definizioni