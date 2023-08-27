Pietre come rubino e smeraldo

Home / Soluzioni Cruciverba / Pietre come rubino e smeraldo

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Pietre come rubino e smeraldo' è 'Preziose'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PREZIOSE

Perché la soluzione è Preziose? Le pietre come rubino e smeraldo sono considerate tra le più preziose per il loro valore e bellezza. Sono spesso usate in gioielleria di alta qualità e simboleggiano ricchezza e prestigio. La loro rarità e il fascino unico che emanano le rendono oggetti di desiderio e di investimento. Questi tesori naturali sono apprezzati in tutto il mondo e rappresentano il massimo dell'eleganza e del lusso.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Pietre come rubino e smeraldo" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Pietre come rubino e smeraldo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Pietre come rubino e smeraldo nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Preziose

Se la definizione "Pietre come rubino e smeraldo" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Pietre come rubino e smeraldo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Preziose:

P Padova R Roma E Empoli Z Zara I Imola O Otranto S Savona E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Pietre come rubino e smeraldo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: S ammirano in gioielleriaPietre per cammeiPietre lavorate ad artePietre non prezioseIl minerale detto anche rubino d arsenicoPietre per acciottolati