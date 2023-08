La parte più pregiata del tonno rosso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La parte più pregiata del tonno rosso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : VENTRESCA

Significato/Curiosita : La parte piu pregiata del tonno rosso

la ventresca è la parte più pregiata del tonno rosso o del tonno a pinne gialle, che viene di norma consumata fresca o confezionata per la conservazione... Producono scatolette di ventresca di tonno rosso, o del meno pregiato tonno pinna gialla, sott'olio. la parte alta della ventresca di tonno è spesso chiamata... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

