La Parodi che cucina in TV nei cruciverba: la soluzione è Benedetta

Home / Soluzioni Cruciverba / La Parodi che cucina in TV

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La Parodi che cucina in TV' è 'Benedetta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BENEDETTA

Curiosità e Significato di Benedetta

Vuoi sapere di più su Benedetta? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Benedetta.

Perché la soluzione è Benedetta? BENEDETTA è un nome proprio femminile di origine italiana, che significa benedetta o lodevole. È molto diffuso in Italia e spesso associato a figure di donna gentile e rispettata. Nel contesto di cucina e TV, richiama la celebre chef Benedetta Parodi, nota per le sue ricette facili e gustose. Insomma, un nome che evoca calore, tradizione e passione per la buona tavola.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Una Parodi della TVRotocalco TV che fu condotto da Cristina ParodiLe suzette della cucina franceseNastro trasparente usato in cucinaI caratteristici antipasti della cucina spagnola

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Benedetta

Hai trovato la definizione "La Parodi che cucina in TV" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

B Bologna

E Empoli

N Napoli

E Empoli

D Domodossola

E Empoli

T Torino

T Torino

A Ancona

Q U A T R O N R T I A T I R T S O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "QUATTRO RISTORANTI" QUATTRO RISTORANTI

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.