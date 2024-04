La Soluzione ♚ Opposta alla sconfitta La definizione e la soluzione di 8 lettere: Opposta alla sconfitta. VITTORIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. opposta alla sconfitta: Mitologia Vittoria – Una dea romana

– Una dea romana Nike – Personificazione della vittoria nella mitologia greca Geografia Italia Vittoria – Comune nel libero consorzio comunale di Ragusa

– Comune nel libero consorzio comunale di Ragusa Vittoria – Frazione di Mignanego (GE)

– Frazione di Mignanego (GE) Vittoria Apuana – Frazione di Forte dei Marmi (LU) Antartide Terra Vittoria – Territorio dell'est dell'Antartide Africa Lago Vittoria – Grande lago africano, sorgente del Nilo Bianco

– Grande lago africano, sorgente del Nilo Bianco Cascate Vittoria – Cascate dello Zambesi Persone Regina Vittoria – Regina e imperatrice del Regno Unito (1819-1901)

– Regina e imperatrice del Regno Unito (1819-1901) Principessa Vittoria – Figlia maggiore della regina Vittoria del Regno Unito

– Figlia maggiore della regina Vittoria del Regno Unito Vittoria – Usurpatrice dell'Impero romano

– Usurpatrice dell'Impero romano Alessandro Vittoria – Scultore italiano

– Scultore italiano Vittoria di Sassonia-Coburgo-Gotha – nobile britannica, figlia della regina Vittoria (1840-1901)

– nobile britannica, figlia della regina Vittoria (1840-1901) Vittoria di Sassonia-Coburgo-Gotha – nobile britannica, nipote della regina Vittoria (1868-1935)

– nobile britannica, nipote della regina Vittoria (1868-1935) Vittoria di Svezia – principessa di Svezia, erede al trono Sport Vittoria – statistica usata nel gioco del baseball

– statistica usata nel gioco del baseball Associazione Calcio Dilettantistica Città di Vittoria – squadra di calcio italiana della città di Vittoria nel libero consorzio comunale di Ragusa Altro Vittoria – nome proprio di persona femminile

– nome proprio di persona femminile Vittoria – romanzo del 1915 di Joseph Conrad

– romanzo del 1915 di Joseph Conrad Vittoria – stazione della metropolitana di Brescia

– stazione della metropolitana di Brescia Vittoria – vino DOC siciliano

– vino DOC siciliano Vittoria ( Amo y señor ) – telenovela argentina

( ) – telenovela argentina 12 Vittoria – Asteroide scoperto nel 1850

– Asteroide scoperto nel 1850 Vittoria – vascello

– vascello Vittoria – azienda italiana produttrice di pneumatici e ruote per biciclette

– azienda italiana produttrice di pneumatici e ruote per biciclette Vittoria – film del 1938 diretto da Michail Doller e Vsevolod Illarionovic Pudovkin

– film del 1938 diretto da Michail Doller e Vsevolod Illarionovic Pudovkin Vittoria (Movimento Patriottico Democratico – Vittoria) – partito politico greco Pagine correlate Principessa Vittoria

Regina Vittoria (disambigua)

Santa Vittoria

Victoria . Altri progetti contiene il lemma di dizionario «vittoria» Curiosità su Altre Definizioni con vittoria; opposta; sconfitta; Foto 5 Una gita a 4792 Firenze|; È proverbiale quella di Pirro; È opposta al vertice; Opposta a precoce; Agli : dalla parte opposta; Una sconfitta dei Turchi; Lo è chi accetta la sconfitta; Sconfitta morale; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Opposta alla sconfitta

VITTORIA

V

I

T

T

O

R

I

A

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Opposta alla sconfitta' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.