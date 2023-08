Monte veneto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Monte veneto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CENGIO

Significato/Curiosita : Monte veneto

Montuoso delle prealpi venete, posto in veneto tra le provincie di vicenza, belluno e treviso, la cui cima principale è il monte grappa. il massiccio del... Secondo le linee guida sull'uso delle fonti. céngio (cengg in dialetto valbormidese e piemontese, çengio in ligure) è un comune italiano di 3 296 abitanti...